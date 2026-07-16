Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.07.2026 16:56:00
Kurs der SpaceX-Aktie fällt unter den Ausgabepreis
Ist der Hype vorbei? Am Mittwoch war die SpaceX-Aktie zwischenzeitlich weniger wert als bei der Ausgabe im Juni.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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