Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Kursaal Bern AG: Stabile Leistung in einem anspruchsvollen Umfeld



28.04.2026 / 06:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

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2025 hat die Kursaal Bern AG trotz eines anspruchsvollen Umfelds die Erwartungen erfüllt. Für das vergangene Geschäftsjahr wurde erneut eine gute operative Rentabilität ausgewiesen, auch wenn das anteilige Jahresergebnis mit CHF 3.7 Mio. etwas niedriger ausfiel als im Vorjahr (CHF 4.2 Mio.). In einer immer noch sehr guten EBITDA-Marge spiegeln sich die positiven Wirkungen eines effizienten Kostenmanagements und effektiver Prozessoptimierungen wider. Die Eigenkapitalquote stieg abermals an. In Zahlen zeigte sich 2025 folgendermassen (Veränderungen zum Vorjahr in Klammern)

• Umsatz CHF 74.7 Mio. (- 1.9 Mio.)

• EBITDA CHF 12.4 Mio. (- 0.7 Mio.)

• Anteiliges Jahresergebnis CHF 3.7 Mio. (- 0.5 Mio.)

• Eigenkapitalquote 70.3% (+ 2.5 Prozentpunkte)

• Vollzeitstellen (FTE) 382 (- 15 FTE) Besondere Herausforderungen waren die gesperrte Kornhausbrücke für die Gastronomie und der Markt der terrestrischen Casinos. Die Grand Casino Kursaal Bern AG und die Casino Neuchâtel SA mussten einen Rückgang des Bruttospielertrags verzeichnen. Demgegenüber konnte jedoch das Onlinecasino 7melons.ch ein erfreuliches Wachstum aufweisen.

Ende 2025 wurde die Technikpartnerschaft neu an die IDS Group vergeben, zu der unter anderem die Unternehmen Kilchenmann AG sowie auviso AG gehören. Im neuen Geschäftsmodell beteiligt sich die Kursaal Bern AG an den Investitionen der Audio-Video-Technik. Entsprechend wurden zum Jahresende neu immaterielle Vermögenswerte im Umfang von CHF 1.6 Mio. aktiviert.

Digitalisierung

Von zahlreichen digitalisierten Vorgängen merken Gäste und Kundschaft nichts. Die Vorteile sind deutlich: Kosten können gesenkt werden bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität. Doch Digitalisierung birgt auch Gefahren, – Cyberattacken, Datenverlust, Reputationsrisiken und Arbeitsausfälle – die im Blick behalten werden müssen.

Mitarbeitende

In der gesamten Gruppe arbeiten 533 Personen (382 FTE) aus rund 45 Nationen, inklusive der 21 Lernenden im Stammhaus. Absenztage und -kosten konnten im Stammhaus um mehr als 10 % gesenkt werden.

Nachhaltigkeit

Im Herbst 2025 ist der Kursaal Bern erneut von Green Key öko-zertifiziert worden. Der Kursaal Bern bietet weiterhin mit myclimate «Cause We Care» Events und Übernachtungen mit einem freiwilligen Beitrag an ein Klimaschutzprojekt an. Die Schwerpunkte des Nachhaltigkeit-Engagements bleiben Energieverbrauch und Verhinderung von Food Waste. Im vergangenen Jahr konnten mehr als 2.5 Tonnen einwandfreie Lebensmittel vor der Vernichtung gerettet und verarbeitet werden.

Kongresszentrum / Kultursaal Bern

Die Ziele im Kongresszentrum wurden 2025 erwartungsgemäss erreicht. Erneut war der November der umsatzstärkste Monat des Jahres. Hauseigene Veranstaltungen im neu geschaffenen Kultursaal Bern trafen auf reges Publikumsinteresse.

Swissôtel Kursaal Bern

Ein Höhepunkt 2025 im Swissôtel Kursaal Bern war die Auszeichnung als UEFA-Host-Hotel. Im Rahmen der Fussball-Europameisterschaft der Frauen waren das spanische und belgische Team zu Gast. Der durchschnittliche Zimmerpreis konnte noch einmal gesteigert werden.

Gastronomie

Ein regnerischer Juli sowie die Sperrung der Kornhausbrücke beeinträchtigten das Geschäft. Immer deutlicher zeigt sich dazu ein verändertes Konsumverhalten der Gäste. Dem wird mit zahlreichen alkoholfreien Drinks und veganen Alternativen begegnet.

Grand Casino Kursaal Bern / Onlinecasino 7melons.ch

Das Grand Casino Kursaal Bern konnte das Jahresergebnis steigern. Den schwierigen Rahmenbedingungen im terrestrischen Casino steht eine positive Entwicklung beim Onlinecasino 7melons.ch gegenüber. Das entwickelt sich erfreulich dank konsequenter Kostensteuerung, hoher Effizienz und klarer strategischer Ausrichtung.

Casino Neuchâtel

2025 war im Casino Neuchâtel erneut ein herausforderndes Jahr. Neuheiten bei den Spielautomaten, ein neuer Bonus an den Spieltischen und ein exklusives Spiel wurden lanciert, um die Geschäftstätigkeit anzukurbeln. Dies konnte den negativen Trend jedoch nicht umkehren.

Ausblick

Die Zahl der geopolitischen Konflikte steigt, die US-Regierung agiert wenig zuverlässig. Dies bietet grosses Risikopotential für die internationale und damit auch für die Schweizer Konjunktur. Hatte die Expertengruppe Konjunkturprognosen nach der Senkung der US-Zölle auf Produkte aus der Schweiz noch eine allmähliche Erholung der Weltwirtschaft vorausgesagt, ist dies nun wieder fraglich. Die Entwicklungen des militärischen Konflikts im Iran bergen das Risiko anhaltender Störungen globaler Energie- und Handelsströme mit steigenden Ölpreisen. Dies könnte zu einem dauerhaft starken Franken führen. Jegliche Planung ist schwierig. Hängt sie doch unter anderem vom weiteren Verlauf des Konflikts, aber auch der Entwicklung in den USA ab.

Im Kongresszentrum wird die Kursaal Bern AG weiterhin erfolgreich im «Congress Hub Bern» mit der Bern EXPO und Bern Welcome zusammenarbeiten. Gleichzeitig werden eigene Veranstaltungen mit dem Bierhübeli Bern im Kultursaal Bern ausgebaut.

Im Hotel sind die Aussichten momentan von Unsicherheiten geprägt. Dennoch ist eher mit einer Verschiebung im Bereich der Herkunftsländer der Gäste als mit grossen Einbussen zu rechnen.

In der Gastronomie wird die Strategie, Altbewährtes und Beliebtes mit neuen und überraschenden Erlebnissen zu verbinden, weiterverfolgt.

Im Bereich der Casinos besteht weiterhin die Sorge, dass die illegale Konkurrenz im Online-Bereich weiterwächst. Hier bleibt die Hoffnung auf bessere staatliche Regulierung.

Insgesamt wird an der langfristigen Strategie festgehalten, die Marktposition der Kursaal Bern Gruppe als führende Schweizer Kongress, Hotel- & Gastronomie- und Casino-Gruppe weiter auszubauen. Im Geschäftsjahr 2026 rechnet die Kursaal Bern AG trotz der weltpolitischen Lage mit einem moderaten Wachstum.

Der Verwaltungsrat schlägt für das Geschäftsjahr 2025 vor, eine Dividende von CHF 22.00 pro Aktie auszuschütten, wie im letzten Jahr. Damit will er die bei der Kapitalerhöhung 2021 versprochene und im vergangenen Jahr erstmals umgesetzte, aktionärsfreundliche Dividendenpolitik fortsetzen.

Am Samstag, 6. Juni 2026, wird die 123. ordentliche Generalversammlung der Kursaal Bern AG im Kursaal Bern stattfinden. Der Geschäftsbericht 2025 der Kursaal Bern AG als PDF-Dokument findet sich unter kursaal-bern.ch/geschaeftsberichte. Kontakt Jonas Scharf Lorenz Perren CEO CFO jonas.scharf@kursaal-bern.ch lorenz.perren@kursaal-bern.ch Kursaal Bern AG Kornhausstrasse 3 CH-3000 Bern 22 T+41 31 339 52 06 www.kursaal-bern.ch/investoren investoren@kursaal-bern.ch ÜBER DEN KURSAAL BERN

Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den Geschäftsfeldern Kongresszentrum mit Eventorganisation, Hotel & Restaurants sowie Casino. Zum vielseitigen All-in-one-Angebot gehören Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik. Weiter verfügt die Gruppe über das in die ACCOR-Gruppe eingebundene Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne Superior), eine attraktive Gastronomie sowie das Grand Casino Kursaal Bern mit seinem Onlineangebot 7melons.ch und das Casino Neuchâtel. Die Kursaal Bern AG ist Gründungsmitglied der Klimaplattform der Stadt Bern, von Green Key öko-zertifiziert, hat bei Swisstainable Level III (leading), arbeitet mit myclimate «Cause We Care» sowie United Against Waste und ist von HotellerieSuisse als «Green Living»-Betrieb ausgezeichnet.

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