Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Rallymodus
|
06.01.2026 15:10:40
Kursanstieg bei Novo Nordisk setzt sich fort: Breite US-Verfügbarkeit der Wegovy-Abnehmpille treibt weiter an
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte die Zulassung für das Medikament am 22. Dezember erteilt. Die einmal täglich einzunehmende Tablette ist das erste orale GLP-1-Abnehmpräparat auf dem Markt. Der Konkurrent Eli Lilly hat erst kürzlich die US-Zulassung für seine eigene GLP-1-Abnehmtablette beantragt.
Die Wegovy-Tablette wird zu einem Preis von 149 Dollar pro Monat für die Anfangsdosis von 1,5 Milligramm verkauft. Die 4-Milligramm-Dosis ist bis zum 15. April ebenfalls für 149 Dollar pro Monat erhältlich, danach steigt der Preis auf 199 Dollar pro Monat.
Die höchsten Dosierungen von 9 und 25 Milligramm sollen nach Unternehmensangaben 299 Dollar pro Monat kosten.
Studien zur Wegovy-Tablette haben gezeigt, dass Patienten bei konsequenter Einnahme über 64 Wochen durchschnittlich 16,6 Prozent ihres Gewichts verlieren, sofern die Einnahme mit einer kalorienreduzierten Diät und mehr Bewegung einhergeht.
Analyst Richard Vosser von JPMorgan veranschlagt für die Wegovy-Pille im laufenden Jahr in den USA einen Umsatz von 750 Millionen US-Dollar. Insgesamt prognostiziert der Experte für das Abnehmmittel auf dem US-Markt 2026 aber einen Umsatzrückgang von 10 bis 15 Prozent. Voraussichtliche Preisrückgänge dürften von steigenden Volumina nicht ausgeglichen werden.
DOW JONES / dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Novo Nordisk launches US price war over weight-loss pills (Financial Times)
|
02.01.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
29.12.25
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.12.25
|Abnehmen: Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Abnehmpille (Spiegel Online)
|
23.12.25
|Novo Nordisk: US-Zulassung für Abnehmpille (Spiegel Online)
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
|05.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|49,00
|4,21%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|49,05
|4,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX nähert sich 25.000-Punkte-Marke -- US-Börsen kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Dienstag zu. An der Wall Street dürfte es zunächst ruhig zugehen. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.