Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Maue Wachstumsperspektiven
|
11.09.2026 17:12:38
Kurseinbußen im Pharmasektor: Morgan Stanley bremst Novo Nordisk-Aktie aus
Morgan-Stanley-Experte Thibault Boutherin hatte sie beim unveränderten Kursziel von 250 Kronen auf "Underweight" abgestuft. Die Bewertung der Novo Nordisk-Aktie spiegle mittelfristig maue Wachstumsperspektiven noch nicht angemessen wider, schrieb er. Gleiches gelte für die Bedeutung des näher rückenden Patentauslaufs von Semaglutid Anfang der 2030er-Jahre. Novo erziele immerhin 2026 Dreiviertel seiner Umsätze mit dem Wirkstoff. Die gut laufende Abnehmpille werde den Gegenwind für die Dänen nicht gänzlich kompensieren können.
Ihre Chancen dürften auf dem Kapitalmarkttag am 21. September im Fokus stehen, so Boutherin weiter. Zudem sieht er die allgemeinen Geschäftsprioritäten als Thema. Nennenswerte Impulse für die Anlagestory erwartet er allerdings nicht. Auch nach der Kapitalmarktveranstaltung sieht er kaum Trigger am Horizont, es sei denn es gäbe eine größere Übernahme./ag/jha/
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