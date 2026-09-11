Novo Nordisk Aktie

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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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Maue Wachstumsperspektiven 11.09.2026 17:12:38

Kurseinbußen im Pharmasektor: Morgan Stanley bremst Novo Nordisk-Aktie aus

Kurseinbußen im Pharmasektor: Morgan Stanley bremst Novo Nordisk-Aktie aus

Die skeptische Einstufung von Morgan Stanley hat die Aktien von Novo Nordisk am Freitag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückgeworfen.

Dort verloren die Papiere des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate letztlich 3,39 Prozent auf 276,60 Kronen.

Morgan-Stanley-Experte Thibault Boutherin hatte sie beim unveränderten Kursziel von 250 Kronen auf "Underweight" abgestuft. Die Bewertung der Novo Nordisk-Aktie spiegle mittelfristig maue Wachstumsperspektiven noch nicht angemessen wider, schrieb er. Gleiches gelte für die Bedeutung des näher rückenden Patentauslaufs von Semaglutid Anfang der 2030er-Jahre. Novo erziele immerhin 2026 Dreiviertel seiner Umsätze mit dem Wirkstoff. Die gut laufende Abnehmpille werde den Gegenwind für die Dänen nicht gänzlich kompensieren können.

Ihre Chancen dürften auf dem Kapitalmarkttag am 21. September im Fokus stehen, so Boutherin weiter. Zudem sieht er die allgemeinen Geschäftsprioritäten als Thema. Nennenswerte Impulse für die Anlagestory erwartet er allerdings nicht. Auch nach der Kapitalmarktveranstaltung sieht er kaum Trigger am Horizont, es sei denn es gäbe eine größere Übernahme./ag/jha/

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Novo Nordisk-Aktie im Minus: China prüft Abnehmpillen-Antrag - Deutsche Bank mit `Sell`

Bildquelle: Novo Nordisk

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