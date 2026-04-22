Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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22.04.2026 22:39:21
Kursgewinne bei Boeing : Verlängerung der Waffenruhe treibt US-Börsen an
Zu Beginn der Woche trübt die Sorge um eine Wiederaufnahme des Kriegs im Nahen Osten die Stimmung an den US-Börsen ein. Nun geht es dank der Signale aus dem Weißen Haus nach zwei Verlusttagen wieder aufwärts. Auch Firmenbilanzen tragen zur verbesserten Lage bei.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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