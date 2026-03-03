Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|'Underweight'
|
03.03.2026 13:25:40
Kursrückgang bei Lufthansa nach Zielsenkung durch Barclays
So wurde das Lufthansa-Kursziel von 7,80 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Montagabend mit Blick auf die Eskalation im Nahen Osten seine Gewinnschätzungen auf Basis aktueller Prognosen für die Treibstoffkosten. Andere Einschätzungen ändern sich zunächst nicht, bis die Länge und das Ausmaß des Konflikts besser absehbar sind.
Im XETRA-Handel notiert die Lufthansa-Aktie am Dienstag zeitweise 4,04 Prozent tiefer bei 8,27 Euro.
/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
LONDON (dpa-AFX Broker)
