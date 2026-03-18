Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Resultate vorgelegt
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18.03.2026 17:29:00
Kursrückgang bei Prosus: Tencent-Neuigkeiten belasten Aktie
Tencent hatte nach Börsenschluss in Hongkong Resultate vorgelegt, die laut einem Händler "nicht beeindruckten". Außerdem wurde eine Verdopplung der Investitionen rund um Künstliche Intelligenz (KI) angekündigt. Ähnliche Vorhaben waren zuletzt schon bei US-Technologiegrößen wie Alphabet oder Amazon nicht gut angekommen. Anleger hinterfragen neuerdings immer häufiger, ob sich massive KI-Investitionen letztlich lohnen.
Bei Tencent kam die für Anleger schlechte Nachricht hinzu, dass die höheren KI-Ausgaben durch eine Reduzierung der aggressiven Aktienrückkäufe finanziert werden sollen. Diese hatten in den vergangenen Jahren viel zur Stützung des Aktienkurses beigetragen. Im Oktober hatten die Tencent-Aktien ein Hoch seit 2021 markiert und Prosus etwas später im November einen Rekord aufgestellt.
/tih/la/jha/
AMSTERDAM/HONGKONG (dpa-AFX)
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