Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Wachsende Konkurrenz
|
03.02.2026 17:56:00
Kursrückgang bei Zalando-Aktie: Analyst mahnt vor wachsender Social-Media-Konkurrenz
Die Titel des Online-Modehändlers sackten als DAX-Schlusslicht via XETRA letztlich um 12,08 Prozent auf 21,48 Euro ab.
Luke Holbrook von Morgan Stanley verwies in einer Studie vor allem auf E-Commerce-Angebote der Videoplattform TikTok. Deren Expansion in den USA verlaufe derzeit erfolgreicher als der Markteintritt in Großbritannien im Jahr 2021, schrieb der Experte in einer aktuellen Studie. Er merkt an, dass die Expansion nach Europa nach dieser Erfahrung schneller voranschreiten dürfte - und nannte dabei Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Irland als Zielländer.
/tih/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|21,68
|0,14%
