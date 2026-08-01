KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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01.08.2026 15:30:00
Kursrutsch an den Börsen: "Chip- und KI- Blase ist endgültig geplatzt"
Chip- und KI-Aktien haben zuletzt deutliche Rücksetzer hinnehmen müssen. Nach Meinung des Finanzjournalisten Egmond Haidt ist damit eine Blase rund um die Aktien im Bereich der Künstlichen Intelligenz erstmal geplatzt. Ist der Run auf KI-Aktien vorbei?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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