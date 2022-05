Kursrutsch an der Wall Street drückt Dax ins Minus

Nach den deutlichen Verlusten an der Wall Street ist der Dax .GDAXI am Donnerstag schwächer in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex verlor 1,4 Prozent auf 13.819 Zähler. Die US-Börsen waren angesichts der Furcht vor drastischeren Zinserhöhungen der Notenbank Federal Reserve am Mittwoch in die Knie gegangen.