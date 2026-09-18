Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Optimismus
|
18.09.2026 15:01:00
Kursrutsch bei Allianz-Aktie: Analyst bekräftigt fairen Wert nahe 500 Euro
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Allianz von 486 auf 495 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Münchner böten die "attraktive Kombination von hohen Ausschüttungen und Gewinnwachstum", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Er hob seine Gewinnschätzungen nach dem guten zweiten Quartal.
Trotz des Analystenlobs hat die Aktie am Freitag mit Verlusten zu kämpfen. Via XETRA geht es zeitweise um 2,19 Prozent auf 441,20 Euro abwärts. Damit gehört das Papier zu den schwächsten Werten im DAX.
/rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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