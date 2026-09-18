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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Optimismus 18.09.2026 15:01:00

Kursrutsch bei Allianz-Aktie: Analyst bekräftigt fairen Wert nahe 500 Euro

Kursrutsch bei Allianz-Aktie: Analyst bekräftigt fairen Wert nahe 500 Euro

Ein Experte bewertet die Allianz-Aktie neu und hebt das Kursziel für das Papier des Münchner Versicherungskonzern auf fast 500 Euro an.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Allianz von 486 auf 495 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Münchner böten die "attraktive Kombination von hohen Ausschüttungen und Gewinnwachstum", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Er hob seine Gewinnschätzungen nach dem guten zweiten Quartal.

Trotz des Analystenlobs hat die Aktie am Freitag mit Verlusten zu kämpfen. Via XETRA geht es zeitweise um 2,19 Prozent auf 441,20 Euro abwärts. Damit gehört das Papier zu den schwächsten Werten im DAX.

/rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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