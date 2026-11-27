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27.11.2026 09:44:04
Kursrutsch - wo sind die sicheren Häfen?
Mega-IPO von Antrhopic, die Wiedereinsetzung von Nvidia-Chef Jensen Huang mit Hilfe von Donald Trump und der Release von GTA-6 - es hätte genug Highlights der Woche gegeben - doch dann kam der heftige Kursrutsch an den Börsen weltweit. Immer noch eine gesunde Korrektur oder doch schon ein heimlicher Crash? Mani Schmid und Uli Kirstein sprechen darüber und über mögliche sichere Häfen, doch auch Gold und Kryptos schwächelten. Wie wäre es mit Anleihen?
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