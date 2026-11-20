KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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20.11.2026 09:50:31
Kursrutsche wie seit 2020 nicht: KI-Skepsis wächst: Asien-Börsen erleben Woche zum Vergessen
Auf den Boom folgt der Dämpfer: Nach den US-Zwischenwahlen und dem Bekanntwerden des Nvidia-Skandals wachsen die Zweifel am KI-Hype. In Asien geben die Kurse von Technologietiteln durch die Bank weg nach. Unterm Strich steht an den Börsen ein riesiges Wochen-Minus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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