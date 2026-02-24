AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
24.02.2026 23:03:24
Kurssprung bei AMD: US-Anleger sind trotz Unsicherheiten wieder in Kauflaune
Angetrieben von einer Erholung der Technologiewerte legen die US-Börsen wieder zu. Nachdem die Kurse am Vortag deutlich gefallen waren, nutzen Anleger die Chance zum Einstieg. Im Fokus steht weiter die US-Zollpolitik.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
