Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|
18.02.2026 23:42:43
Kurssprung bei Garmin: US-Anleger greifen bei Tech-Werten wieder zu
Nach der Seitwärtstendenz der letzten Tage geht es an der Wall Street mit den Indizes wieder nach oben. Zum einen sorgten positive Konjunkturdaten für Kauflaune. Zum anderen verlieren die Anleger ihre Scheu vor Technologieaktien.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!