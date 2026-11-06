Moderna Aktie

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WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

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BioNTech-Rivale 06.11.2026 16:02:12

Kurssprung bei Moderna-Aktie: Ergebnis übertrifft Erwartungen

Kurssprung bei Moderna-Aktie: Ergebnis übertrifft Erwartungen

Das Biotechkonzern Moderna hat Anlegern vor Handelsstart am Donnertag an den US-Börsen seine Drittquartalsbilanz offengelegt.

Im abgelaufenen Jahresviertel hat Moderna einen Gewinn von 0,38 US-Dollar je Aktie verbucht. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal, als der BioNTech-Konkurrent ein Minus von 0,51 US-Dollar ausgewiesen hatte. Experten hatten für den Impfstoffhersteller im Vorfeld durchschnittlich ein EPS von -1,10 US-Dollar erwartet.

Der Umsatz von Moderna erreichte daneben im Berichtsquartal 1,31 Milliarden US-Dollar, nach 1,02 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Die Umsatzschätzungen der Analysten hatten sich derweil auf 890,25 Millionen US-Dollar belaufen.

Die Moderna-Aktie zeigt sich an der NASDAQ positiv: Sie gewinnt zeitweise 7,15 Prozent auf 258,71 US-Dollar.

Thomas Zoller, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.at

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Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com

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