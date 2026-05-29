Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Kursrutsch
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29.05.2026 17:26:39
Kursverluste bei Beiersdorf-Aktie nach Analysten-Gesprächen
Die Papiere von Beiersdorf sackten auf ein Tagestief bei 68,56 Euro ab. Er war zugleich der niedrigste Stand seit August 2015. Zuletzt stand ein Minus von 2,2 Prozent auf 70,18 Euro zu Buche. Der deutsche Leitindex DAX legte um 0,4 Prozent zu.
Konkrete Gründe für den Kursrutsch am Nachmittag konnten am Markt zunächst nicht ausgemacht werden. Verwiesen wurde auf ein derzeit laufendes Gespräch eines Analysten der US-Bank JPMorgan mit dem Firmenchef.
/la/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: Beiersdorf AG
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