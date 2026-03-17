Kursverluste bei Rüstungsaktien: HENSOLDT, RENK, Rheinmetall und TKMS in Rot

Die Achterbahnfahrt im Verteidigungssektor setzt sich fort: Die deutliche Erholung deutscher Rüstungstitel zum Wochenbeginn pausiert am Dienstag zunächst.

• Gegenbewegung nach starkem Wochenstart• Geopolitische Faktoren stützen den Sektor• Rheinmetall präsentiert neue Generation europäischer Mörsersysteme

Am Montag verzeichneten deutsche Verteidigungsaktien im XETRA-Handel eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung. HENSOLDT führte die Erholung mit einem Plus von 5,38 Prozent auf 82,30 Euro an. RENK konnte um 3,68 Prozent auf 56,31 Euro zulegen, während Rheinmetall mit einem Anstieg von 2,01 Prozent bei 1.624,50 Euro schloss. Lediglich TKMS schwamm gegen den Strom und gab 1,83 Prozent auf 88,55 Euro nach.

Kursperformance der Branchenschwergewichte am Dienstag

Nach der Aufwärtsbewegung zu Wochenbeginn geraten deutsche Verteidigungsaktien im XETRA-Handel am Dienstag jedoch wieder unter Druck. Nach einer Phase der Konsolidierung in der Vorwoche nutzen Investoren zunächst die jüngsten Kursgewinne für Gewinnmitnahmen. Zeitweise verlieren HENSOLDT-Titel via XETRA 1,82 Prozent auf 80,80 Euro, während RENK-Titel um 1,76 Prozent auf 55,732 Euro fallen. Anteilscheine von Rheinmetall geben derweil um 1,63 Prozent auf 1.598,00 Euro ab und TKMS verbilligen sich um 1,86 Prozent auf 86,90 Euro.

Strategische Faktoren untermauern langfristige Perspektive

Die Attraktivität des Sektors bleibt laut Experten jedoch weiterhin bestehen und speist sich aus mehreren Quellen. Das volatile geopolitische Umfeld, insbesondere die fortdauernden Konflikte im Nahen Osten sowie der europäische Modernisierungsbedarf bei Verteidigungssystemen, schaffen eine robuste Nachfragesituation. Trotz bereits ambitionierter Bewertungsniveaus sehen Marktteilnehmer in Rüstungsaktien weiterhin strategische Langfristinvestments. Die von der Bundesregierung ausgerufene "Zeitenwende" verspricht den deutschen Branchenführern auch 2026 gut gefüllte Auftragsbücher und Umsatzsteigerungen.

Rheinmetall präsentiert neue Generation europäischer Mörsersysteme

Vor diesem Hintergrund zeigen aktuelle Produktpräsentationen, wie Rüstungsunternehmen ihre Position im europäischen Verteidigungsmarkt stärken: Rheinmetall Nordic stellte beim Rheinmetall Nordic Mortar Day 2026 die aktuelle Generation europäischer Mörsersysteme vor, darunter das 120-mm-Ragnarok-Mortar und das Mortar Mission Module, wie aus einer Pressemitteilung vom heutigen Dienstag hervorgeht. Laut Unternehmensangaben zeichnen sich die Systeme durch Schnelligkeit, Präzision, Flexibilität und Shoot/Scoot-Fähigkeiten aus, sind auf verschiedenen Plattformen einsetzbar und sollen die Einsatzfähigkeit europäischer Streitkräfte erhöhen.

Die Live-Demonstration in Norwegen bei schwierigen Wetterbedingungen zeigte Zielgenauigkeit, schnelle Reaktionszeiten und einfache Integration in bestehende Systeme, heißt es. Rheinmetall betont die Bedeutung europäischer Zusammenarbeit, kosteneffizienter Lösungen und strategischer Autonomie, um auf das aktuelle Sicherheitsumfeld reagieren zu können. Mit skalierbarer Produktion sei das Unternehmen darauf ausgerichtet, die wachsende Nachfrage nach Steilfeuer-Fähigkeiten zu bedienen und eine belastbare Lieferkette sicherzustellen.

Diese Entwicklungen fügen sich in ein unterstützendes Umfeld für den deutschen Verteidigungssektor ein, das sich aus makroökonomischen Rahmenbedingungen, fundamentalen Unternehmensdaten und Analysteneinschätzungen zusammensetzt - auch wenn die Kurse kurzfristig unter Druck geraten.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at