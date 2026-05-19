Jungheinrich Aktie

Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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Outperform 19.05.2026 16:18:00

Kursziel für Jungheinrich-Aktie steigt auf 48 Euro - Aktie wechselt sind Negative

Kursziel für Jungheinrich-Aktie steigt auf 48 Euro - Aktie wechselt sind Negative

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.

Philippe Lorrain passte am Montagabend sein Bewertungsmodell für den Staplerhersteller Jungheinrich an die neue Segmentierung der Geschäfte an. Diese sollte für mehr Transparenz sorgen. Das Kursziel steige aufgrund des nach vorne verlagerten Bewertungszeitraums.

Die Jungheinrich-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,32 Prozent auf 24,66 Euro, nachdem sie anfänglich noch zugelegt hat.

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC

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Bildquelle: Jungheinrich

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