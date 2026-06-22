Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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Konzernumbau? 22.06.2026 07:24:00

Kursziel für Tesla-Aktie angehoben: Jefferies sieht Fusion von Tesla und SpaceX als interessante Option

Kursziel für Tesla-Aktie angehoben: Jefferies sieht Fusion von Tesla und SpaceX als interessante Option

Jefferies hat das Kursziel für Tesla auf erhöht, bleibt aber bei seiner neutralen Einstufung. Analyst Philippe Houchois sieht strategische Vorteile in einer möglichen Fusion mit SpaceX u

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 375 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Traditionelle Bewertungsmaßstäbe blieben irrelevant, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Er würde eine Verschmelzung mit der jüngst an die Börse gegangen SpaceX - der anderen Firma von Elon Musk - begrüßen. Dafür sprächen zueinander passende Geschäftsvorhaben sowie der Wunsch von Musk, weiter die Kontrolle zu behalten./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 14:45

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Scott Olson/Getty Images

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