Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Konzernumbau?
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22.06.2026 07:24:00
Kursziel für Tesla-Aktie angehoben: Jefferies sieht Fusion von Tesla und SpaceX als interessante Option
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 375 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Traditionelle Bewertungsmaßstäbe blieben irrelevant, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Er würde eine Verschmelzung mit der jüngst an die Börse gegangen SpaceX - der anderen Firma von Elon Musk - begrüßen. Dafür sprächen zueinander passende Geschäftsvorhaben sowie der Wunsch von Musk, weiter die Kontrolle zu behalten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 14:45
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: Scott Olson/Getty Images