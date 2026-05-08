Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Analysten-Abstufung 08.05.2026 16:04:00

Kursziel-Streichung bei der Lufthansa-Aktie: Analyst warnt vor trügerischem Optimismus

Kursziel-Streichung bei der Lufthansa-Aktie: Analyst warnt vor trügerischem Optimismus

Barclays zieht die Reißleine: Die britische Investmentbank stuft die Lufthansa ab und senkt das Kursziel.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Lufthansa von 8 auf 7,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal den Analystenkonsens in den Schatten gestellt, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstagnachmittag. Möglich sei dies gewesen, weil höhere Treibstoffkosten erst verzögert wirkten, während der Krieg im März schon Sondergewinne durch höhere Ticketpreise eingebracht habe. Die Zuversicht, die Kraftstoffkosten aufzufangen, hält er aber für übertrieben. Sollte Frieden einkehren, dürften die Ticketerlöse wieder nachlassen. Sollte der Krieg weitergehen, dürfte dies am Verbrauchervertrauen und dem Geschäftsklima nagen.

Am Freitag verliert die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,94 Prozent auf 8,21 Euro.

/rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT

LONDON (dpa-AFX Broker)

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