Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Analysten-Abstufung
|
08.05.2026 16:04:00
Kursziel-Streichung bei der Lufthansa-Aktie: Analyst warnt vor trügerischem Optimismus
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Lufthansa von 8 auf 7,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal den Analystenkonsens in den Schatten gestellt, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstagnachmittag. Möglich sei dies gewesen, weil höhere Treibstoffkosten erst verzögert wirkten, während der Krieg im März schon Sondergewinne durch höhere Ticketpreise eingebracht habe. Die Zuversicht, die Kraftstoffkosten aufzufangen, hält er aber für übertrieben. Sollte Frieden einkehren, dürften die Ticketerlöse wieder nachlassen. Sollte der Krieg weitergehen, dürfte dies am Verbrauchervertrauen und dem Geschäftsklima nagen.
Am Freitag verliert die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,94 Prozent auf 8,21 Euro.
/rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT
LONDON (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images,Jorg Hackemann / Shutterstock.com,Bocman1973 / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
08.05.26
|XETRA-Handel MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
08.05.26
|Kursziel-Streichung bei der Lufthansa-Aktie: Analyst warnt vor trügerischem Optimismus (dpa-AFX)
|
08.05.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26
|MDAX aktuell: MDAX beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.05.26
|GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|8,20
|-1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.