Kurszielsenkung für Lufthansa: Barclays behält aber Kauf-Rating bei - Lufthansa-Aktie etwas tiefer

Fluggesellschaften wie Lufthansa seien derzeit nicht "in", schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe Gewinnwarnungen von US-Airlines, die Treibstoffpreise zögen an und hinzu kämen die Triebwerksprobleme mit A320-Jets. In der Summe all dieser Dinge kürzte er sektorweit seine Schätzungen, bleibt aber bei seinen optimistischen Einschätzungen für alle Werte außer Wizz.

Für die Lufthansa-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise 0,19 Prozent auf 7,98 Euro nach unten.

LONDON (dpa-AFX Broker)