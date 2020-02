Kurz erwartet "keine einfachen Verhandlungen" zwischen EU und London

Das sagte er am Dienstag gegenüber Journalisten vor seinem Abflug nach London, wo er am späten Nachmittag Premierminister Boris Johnson treffen sollte.

Nachdem Johnson angekündigt habe, dass eine Verlängerung der bis 31. Dezember geltenden Übergangsphase für ihn nicht infrage komme, "ist natürlich auch eine Option, dass es keine Einigung zu den zukünftigen Beziehungen gibt und wir mit Ende des Jahres auf WTO-Level zurückfallen", sagte Kurz. "Wünschenswert ist natürlich ein anderes Szenario, nämlich, dass es gelingt, zwischen Europäischer Union und Großbritannien ein zukünftiges Verhältnis zu vereinbaren."

Aus Sicht des Bundeskanzlers gibt es "einige herausfordernde Themen": "Das Hauptthema ist sicherlich die Klärung der zukünftigen wirtschaftlichen Beziehungen, welche Standards im wirtschaftlichen Austausch gelten, wie genau die Regelungen sein werden, ist es mehr ein Verhältnis wie mit der Schweiz oder mehr ein Freihandelsabkommen wie mit Kanada." Darüber hinaus gebe es auch "regional spezifische Themen" wie beispielsweise die Fischerei.

Im Hinblick auf die Zukunft mit Großbritannien nannte Kurz drei große Ziele. "Großbritannien verlässt die Europäische Union, aber es verlässt nicht Europa. Es bleibt eine der größten Volkswirtschaften, eine der größten Militärmächte, ein außenpolitischer Player in unserer Nachbarschaft, und wir wollen weiterhin eine möglichst gute Zusammenarbeit mit Großbritannien sicherstellen." Das gelte bilateral zwischen Österreich und Großbritannien, aber "umso mehr für die Europäische Union und Großbritannien".

Zweitens sei Großbritannien "für uns ein wichtiger Handelspartner" - mit einem Handelsvolumen "von mittlerweile sieben Milliarden Euro, die Exporte sind zuletzt auf über vier Milliarden Euro gestiegen". Es sei entscheidend, dass "dieser rege wirtschaftliche Austausch aufrechterhalten" bleibe. "Es ist aber auch entscheidend, dass keine ungleichen Wettbewerbsbedingungen zum Vorteil Großbritanniens bestehen, also dass bei der Ausverhandlung des zukünftigen Verhältnisses ein 'level playing field' gehalten wird."

Als drittes Anliegen nannte der Bundeskanzler die Rechte der rund 33.000 Auslandsösterreicher in Großbritannien, die "grundsätzlich im Austrittsabkommen schon festgehalten" seien. Nun gehe es jedoch um die Umsetzung, "weil natürlich nach wie vor viele in einer gewissen Phase der Ungewissheit leben, und je schneller es hier absolute Klarheit gibt und das auch umgesetzt ist, desto besser" für die Betroffenen.

Kurz sollte um 16.30 Uhr Ortszeit (17.30 Uhr MEZ) in der Downing Street von seinem konservativen Amtskollegen Johnson empfangen werden. Davor war ein Gespräch mit Staatsminister Michael Gove geplant. Der Bundeskanzler war zuletzt im November 2018 für den österreichischen EU-Ratsvorsitz in London. Damals war er ebenfalls in der Downing Street zu Gast - bei Johnsons Amtsvorgängerin Theresa May.

Die EU-Europaminister verabschiedeten am Dienstag genaue Vorgaben für die Verhandlungen mit Großbritannien. Auch die britische Regierung beschloss ein Mandat für die Verhandlungen mit der EU über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit.

Nach dem Brexit - EU-Abgeordnete begrüßen Verhandlungsmandat

Die österreichischen Abgeordneten im Europaparlament haben am Dienstag die Annahme des Mandates für die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen der EU zu Großbritannien begrüßt. Gleichzeitig wiesen die EU-Mandatare auf verschiedene Punkte hin, auf die bei den Gesprächen besonders geachtet werden sollte. Diese können nun im März beginnen und sollten bis maximal Ende des Jahres dauern.

Zu diesem Zeitpunkt endet die Übergangsperiode für Großbritannien, in der das ehemals 28. EU-Land noch Teil des Binnenmarktes und der Zollunion ist. Für SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder geht aber "Qualität jedenfalls vor Tempo", wie der EU-Abgeordnete nach der Entscheidung des Allgemeinen EU-Rates in Brüssel mitteilte.

"Beide Seiten müssen mit der notwendigen Ernsthaftigkeit an die Verhandlungen gehen, denn der Brexit hinterlässt im Alltag von Millionen Menschen unzählige Fragezeichen". Den Preis für den Austritt dürften nicht Beschäftigte und Erasmus-Studierende bezahlen, so Schieder, der sich Großbritannien als "einen der engsten Verbündeten der EU" wünscht.

Claudia Gamon von den NEOS legt ebenfalls besonderes Augenmerk auf die Rechte der Bürger der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs. "Wir müssen sicherstellen, dass das Vereinigte Königreich auch in Zukunft ein verlässlicher Partner der Europäischen Union bleibt", so Gamon auch in Hinblick der Verflechtung von Unternehmen.

Die Frage nach den Aufenthaltsrechten der Bürger ist auch für die Grünen ist die "dringendste Frage". "Da müssen beide Seiten sehr verantwortlich agieren", forderte EU-Delegationsleiterin Monika Vana, die vor "Festungsmentalität und populistischem Hickhack" bei den Verhandlungen warnte. Vana knüpft die Teilnahme am EU-Binnenmarkt an die Personenfreizügigkeit für Arbeitnehmer. Des Weiteren dürfe sich Großbritannien "nicht noch mehr als bisher als sicherer Hafen für Steuerhinterziehung etablieren", so die EU-Abgeordnete.

Für die ÖVP-Delegation ist es wichtig, dass in Zukunft in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit "so eng wie möglich" zusammengearbeitet wird. "Es muss faire Wettbewerbsbedingungen geben und die wirtschaftliche Zusammenarbeit kann nur nach den Spielregeln der EU funktionieren", betonte ÖVP-EU-Delegationsleiterin Angelika Winzig. Es dürfe zu keinen Nachteilen für den gemeinsamen Markt der verbleibenden 27 EU-Mitglieder kommen, erklärte sie. Winzig wies darauf hin, dass das Europaparlament, das dem Handelsabkommen zustimmen muss, "das letzte Wort" habe.

Für ÖVP-EU-Mandatar Lukas Mandl ist Österreichs "tägliche Sicherheit mit der verteidigungspolitischen Kraft Großbritanniens eng verbunden", gleichzeitig dürfe man in Sachen Sicherheit "nicht am Rockzipfel von Großbritannien hängen". Deshalb gehöre "die strukturierte Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten gestärkt" und deshalb sei "der neue EU-Verteidigungsfonds so wichtig", teilte Mandl mit.

Für FPÖ-EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky bleibt Großbritannien auch nach dem Brexit "ein wichtiger Teil der europäischen Völkerfamilie". "Hoffen wir, dass sowohl Brüssel als auch London die Interessen einer guten Kooperation zwischen Großbritannien und der EU entsprechend vertreten werden", so der EU-Abgeordnete in einer Stellungnahme.

