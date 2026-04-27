Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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27.04.2026 18:44:18
Kurz vor Börsengang: ChatGPT-Entwickler beendet exklusive Partnerschaft mit Microsoft
Microsoft ist einer der frühen Investoren in OpenAI und profitiert exklusiv von den Entwicklungen des Konzerns. Doch nun kündigt die KI-Firma die Zusammenarbeit auf. Davon könnten mehrere Konkurrenten profitieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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