Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
28.11.2025 21:47:59
Kurz vor Thanksgiving-Reisewelle: Airbus muss Tausende Flugzeuge in den USA auf Fehler überprüfen
Der A320 gehört zu den meistgenutzten Verkehrsflugzeugen der Welt. Ein Vorfall auf einem Flug nach Mexiko lässt Airbus aufhorchen. In den USA muss die Software zahlreicher Jets überprüft werden - dabei steht das verkehrsreichste Wochenende des Jahres bevor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
