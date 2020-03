Kurzarbeit und Werksschließungen: Coronavirus-Krise trifft LEONI - Aktie verliert zweistellig

Allerdings sei die Höhe der Belastungen derzeit noch nicht vorhersehbar, teilte das SDAX -Unternehmen LEONI am Montag in Nürnberg mit. Vor dem Hintergrund der Probleme durch die Corona-Krise hat das Management ein Maßnahmenpaket geschnürt, mit dem es den Fortbestand des Geschäftsbetriebs sichern will. Neben vorübergehenden Werksschließungen in Europa, Nordafrika und Amerika gehörten auch die Einführung von Kurzarbeit in Deutschland sowie vergleichbare Maßnahmen an weiteren europäischen Standorten dazu, hieß es.

Anleger schicken die LEONI-Aktie am Montagvormittag via XETRA 12,51 Prozent auf 6,53 Euro runter.

NÜRNBERG (dpa-AFX)