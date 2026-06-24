Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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24.06.2026 13:18:11

Kurzes Vergnügen : Elon Musk ist kein Billionär mehr

Elon Musk hat in wenigen Tagen mehr Vermögen verloren als selbst Großkonzerne umsetzen. Reichster Mensch der Welt bleibt er zwar trotzdem. Doch für den exklusivsten Club der Finanzwelt reicht es vorerst nicht mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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