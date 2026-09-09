Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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09.09.2026 15:25:00
Kurzzeitvermietung: EU-Kommission will Regeln für Airbnb und Co. verschärfen
In beliebten Reisezielen wie Paris oder Barcelona sorgen Plattformen wie Airbnb für Druck auf dem Immobilienmarkt. Nun will die EU neue Regeln einführen, um den Ferienwohnungsboom zu bremsen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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09.09.26
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