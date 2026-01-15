15.01.2026 06:31:29

KUSHIKATSU TANAKA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KUSHIKATSU TANAKA hat am 14.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 10,98 JPY gegenüber -4,810 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat KUSHIKATSU TANAKA 5,46 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 81,02 JPY gegenüber 41,39 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 21,09 Milliarden JPY – ein Plus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem KUSHIKATSU TANAKA 16,86 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

