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17.07.2026 06:31:29
KUSHIKATSU TANAKA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
KUSHIKATSU TANAKA hat am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 30,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 53,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 61,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,72 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,26 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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