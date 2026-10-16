KUSHIKATSU TANAKA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KUSHIKATSU TANAKA lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 13,94 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KUSHIKATSU TANAKA 25,59 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 9,50 Milliarden JPY gegenüber 5,34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at