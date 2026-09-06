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06.09.2026 17:48:38
Kushner: Trump strebt dauerhaften Frieden in der Ukraine an
KIEW (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump strebt nach den Worten seines Schwiegersohns Jared Kushner einen dauerhaften Frieden für die Ukraine an. Alle künftigen Vereinbarungen sollten die Möglichkeiten eines weiteren Kriegs ausschließen und der Ukraine die Gelegenheit geben, den während der Kriegsjahre bewiesenen Einfallsreichtum für die weitere Entwicklung des Landes einzusetzen, sagte Kushner nach Angaben der ukrainischen Agentur Unian am Rande der Unterredungen in Kiew.
Kushner war mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammengekommen. Tags zuvor hatten die beiden US-Vertreter in Moskau mit Kremlchef Wladimir Putin über Möglichkeiten zur Beendigung des über viereinhalb Jahre dauernden russischen Angriffskriegs gegen das Nachbarland gesprochen.
Auch Witkoff äußerte sich positiv zu den "sehr gehaltvollen" Diskussionen in Kiew. "Wir sind motiviert und bereit, so lange wie nötig weiterzuarbeiten", wurde er von Unian zitiert./cha/DP/zb
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