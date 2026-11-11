Kustom Entertainment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kustom Entertainment hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 4,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kustom Entertainment noch ein Gewinn pro Aktie von -88,500 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2,7 Millionen USD, gegenüber 4,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 40,31 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at