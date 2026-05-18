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18.05.2026 06:31:29
Kustom Entertainment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Kustom Entertainment hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 13,39 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 42300,00 USD erwirtschaftet worden.
Kustom Entertainment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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