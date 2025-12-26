KUSURI NO AOKI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KUSURI NO AOKI hat am 25.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 47,46 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 30,89 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,35 Prozent auf 140,07 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 122,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at