|
26.12.2025 06:31:28
KUSURI NO AOKI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KUSURI NO AOKI hat am 25.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 47,46 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 30,89 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,35 Prozent auf 140,07 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 122,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!