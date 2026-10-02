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02.10.2026 06:31:29
KUSURI NO AOKI gewährte Anlegern Blick in die Bücher
KUSURI NO AOKI hat am 01.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 72,30 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50,25 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 159,04 Milliarden JPY – ein Plus von 13,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KUSURI NO AOKI 139,74 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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