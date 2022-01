KUSURI NO AOKI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KUSURI NO AOKI präsentierte am 05.01.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2021 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 74,43 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 90,17 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,29 Prozent auf 80,56 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 73,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 83,76 JPY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 81,84 Milliarden JPY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at