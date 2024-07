KUSURI NO AOKI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KUSURI NO AOKI hat am 04.07.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42,72 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,91 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 110,17 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,65 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 39,46 JPY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 109,93 Milliarden JPY erwartet.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 130,10 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei KUSURI NO AOKI ein Gewinn pro Aktie von 130,30 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat KUSURI NO AOKI mit einem Umsatz von insgesamt 436,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 378,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,31 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 130,83 JPY sowie einen Umsatz von 437,33 Milliarden JPY belaufen.

Redaktion finanzen.at