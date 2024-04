KUSURI NO AOKI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KUSURI NO AOKI veröffentlichte am 05.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 51,21 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KUSURI NO AOKI 42,62 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 111,09 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 97,95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 54,84 JPY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 111,46 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at