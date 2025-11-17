|
17.11.2025 06:31:29
Kusurinomadoguchi,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kusurinomadoguchi,Inc Registered hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 110,53 JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,00 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,91 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
