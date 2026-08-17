Kusurinomadoguchi,Inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kusurinomadoguchi,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 54,43 JPY gegenüber 34,47 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,02 Prozent auf 3,64 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at