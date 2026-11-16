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16.11.2026 06:31:29
Kusurinomadoguchi,Inc Registered präsentierte Quartalsergebnisse
Kusurinomadoguchi,Inc Registered hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 78,28 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 110,53 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Kusurinomadoguchi,Inc Registered im vergangenen Quartal 3,59 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kusurinomadoguchi,Inc Registered 2,91 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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