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27.04.2026 06:31:29
Kutjevo dd: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kutjevo dd veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kutjevo dd 0,180 EUR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kutjevo dd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,6 Millionen EUR im Vergleich zu 12,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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