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30.07.2026 06:31:29
Kutjevo dd vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kutjevo dd hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Kutjevo dd einen Gewinn von 0,280 EUR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,25 Prozent auf 14,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kutjevo dd 15,7 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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