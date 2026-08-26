TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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26.08.2026 11:52:43

Kuwait: TotalEnergies and Kuwait Oil Company sign technical cooperation agreement

Paris / Kuwait City, February 3, 2026 – At the opening of the 5th Kuwait Oil & Gas Show and Conference (KOGS), TotalEnergies and Kuwait Oil Company (KOC) signed today a Memorandum of Understanding (MoU) to strengthen their cooperation, exchange expertise and conduct technical studies.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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TOTAL S.A. (Spons. ADRS) 56,00 -0,88% TOTAL S.A. (Spons. ADRS)
TotalEnergies 74,40 -0,32% TotalEnergies

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