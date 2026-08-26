Pierre Aktie
ISIN: US7208271046
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26.08.2026 15:53:45
Kuwait-Affäre: Pierre Mirabaud bekennt sich schuldig
Der frühere Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung Pierre Mirabaud muss sich bald vor dem Bundesstrafgericht verantworten. Er hat die Vorwürfe anerkannt und sich an einer Vereinbarung zur Entschädigung der kuwaitischen Sozialversicherungsbehörde PIFSS beteiligt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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