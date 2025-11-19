Kuwait and Gulf Link Transport Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kuwait and Gulf Link Transport Company hat am 16.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,8 Millionen KWD umgesetzt, gegenüber 26,0 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum.

