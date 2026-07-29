Kuwait And Middle East Financial Investment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kuwait And Middle East Financial Investment hat am 26.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 60,17 Prozent zurück. Hier wurden 1,9 Millionen KWD gegenüber 4,8 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at