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29.07.2026 06:31:29
Kuwait And Middle East Financial Investment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kuwait And Middle East Financial Investment hat am 26.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 60,17 Prozent zurück. Hier wurden 1,9 Millionen KWD gegenüber 4,8 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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