Kuwait Business Town Real Estate Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kuwait Business Town Real Estate Company hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem Umsatz von 1,8 Millionen KWD, gegenüber 1,8 Millionen KWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,21 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at