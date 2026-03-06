Kuwait Cement Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kuwait Cement Company hat am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Kuwait Cement Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,9 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,4 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Kuwait Cement Company im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,31 Millionen KWD. Im Vorjahr waren 68,41 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at